Азербайджанская нефть подешевела​

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого декабря понизилась на 0,39 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 78,72 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,41 доллара (до 77,19 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,78 доллара, составив 58,26 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, седьмого декабря понизилась на 0,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 74,30 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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