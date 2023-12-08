Российские компании представили Азербайджану 22 проекта по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - Российские компании представили Азербайджану 22 проекта по восстановлению Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Низами Сафаров в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Азербайджана и России в Милли Меджлисе.

"По состоянию на 8 декабря 22 проекта российских компаний находятся на рассмотрении азербайджанских структур, включая министерство энергетики, министерство сельского хозяйства и ЗАО "Азербайджанские железные дороги"", - подчеркнул он.

Кроме того он отметил, что объем прямых инвестиций России в экономику Азербайджана за период 1995-2022 годов составил около восьми миллиардов долларов США, из которых шесть миллиардов относятся к ненефтяному сектору.

"Азербайджан в свою очередь инвестировал в эконоимку РФ более одного миллиарда долларов. В Азербайджане действуют 1 742 российских коммерческих предприятий, из которых 1 247 являются компаниями с активной экономической деятельностью", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!