Азербайджан понимает важность коллективных усилий по борьбе с изменениями климата - Мухтар Бабаев

ДУБАЙ /Trend/ - Азербайджан понимает важность коллективных усилий по борьбе с изменениями климата.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в ходе конференции COP28 в Дубае (ОАЭ) министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Мы стремимся тесно сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бразилией, которая примет COP30, чтобы обеспечить плавный переход и преемственность наших общих усилий. Мы признаем важность скоординированного глобального реагирования на изменение климата и посредством совместных инициатив стремимся усилить наше воздействие и ускорить прогресс на пути к устойчивому будущему", - сказал министр.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что Азербайджан готов принять у себя COP29 в 2024 году.

"Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой для того, чтобы мировое сообщество снова собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени", - сказал он.