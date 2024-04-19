Сотрудничество со Всемирным банком будет способствовать дальнейшему построению более устойчивой экономики не только в Азербайджане, но и во всем регионе - Талех Кязымов (ФОТО)

ВАШИНГТОН /Trend/ - Сотрудничество со Всемирным банком (ВБ) будет и дальше способствовать построению более устойчивой экономики не только в Азербайджане, но и во всем регионе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, выступая на заседании директорской группы, состоявшемся в рамках Весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

Он отметил, что стремясь обеспечить инклюзивный и устойчивый рост, Азербайджан взял решительный курс на диверсификацию экономики.

«В этом плане достигнут значительный прогресс. За последние 20 лет валовый внутренний продукт (ВВП) увеличился в пять раз. Экспорт ненефтяных товаров за последние два десятилетия вырос примерно в 9 раз. Ненефтяной сектор увеличился на 11% по сравнению с 2022 годом, достигнув $3,3 млрд. Стратегические валютные резервы оцениваются в $68,5 млрд, что означает значительный рост на 17% в 2023 году. Профицит текущего счета Азербайджана составил $8,3 млрд, что составляет 11,5% от общего объема ВВП страны в 2023 году. По базовому сценарию прогнозов ЦБА, профицит текущего счета ожидается на уровне около $7 млрд, по внешнеторговому профициту - $10,6 млрд на 2024 год", - сказал глава ЦБ.

Кязымов добавил, что годовой уровень инфляции в Азербайджане снижается.

"В феврале 2024 года двенадцатимесячная инфляция составляла 0,8%, а двенадцатимесячная базовая инфляция - 1,4%. Косвенное воздействие через цены на импортные товары было основным источником инфляции в Азербайджане на протяжении последних трех лет. В постпандемический период рост инфляции торговых партнеров достиг пика в 22 процента в сентябре 2022 года и постепенно снизился вдвое в течение 2023 года. Однако в течение трех лет номинальный эффективный курс маната рос примерно на 15 процентов в год, что было основным фактором ослабления инфляционного давления. ЦБА прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5,3 процента на конец 2024 года", - сказал Кязымов.

Он отметил, что ЦБА реализовал ряд реформ, направленных на усиление трансмиссии денежно-кредитной политики.

"Это включает в себя внедрение новых инструментов денежно-кредитной политики и поддержку развития межбанковского рынка для улучшения денежной трансмиссии. Впервые ЦБА опубликовал индексы базовых ставок по необеспеченным (AZIR - Азербайджанская межбанковская ставка) и обеспеченным (AINA - AZN Index Average) сегментам денежного рынка. Кривая доходности, рассчитанная по государственным облигациям, впервые опубликована на сайте ЦБА. Благодаря этим реформам средневзвешенные процентные ставки как по необеспеченным, так и по обеспеченным сделкам, номинированным в манатах, между банками на денежном рынке впервые стабильно переместились в коридор процентных ставок Центрального банка. Эти реформы продолжают усиливать трансмиссию краткосрочных процентных ставок на денежном рынке на другие процентные ставки, включая ставки по депозитам и кредитам", - сказал глава Центрального банка Азербайджана.

Он отметил, что за это время обеспечена стабильность финансовых институтов, финансовых рынков и финансовой инфраструктуры.

«Высокие позиции по достаточности капитала и ликвидности банков, которые за последние 2 года составляли около 18% и 60% соответственно, в два раза превышают нормативы. Кредитный портфель банков за последние 3 года стабильно рос на 17,9% без ущерба для ценовой стабильности в стране. Доля необслуживаемых кредитов сократилась в феврале до 2,8% благодаря улучшению качества кредитного портфеля. Значительный прогресс достигнут в плане дедолларизации. Сбережения домохозяйств в иностранной валюте по сравнению с общим объемом сбережений в феврале снизились до 35,3%", - сказал Кязымов.

Он добавил, что ЦБА впервые представил новую стратегию, в которой основное внимание уделяется приоритетам надзора и регулирования в банковском секторе, а также планам развития финансового сектора.

«Стратегические цели «Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы» включают повышение финансовой доступности и продвижение диверсификации финансовых инструментов, повышение эффективности, обеспечение прозрачности и усиление устойчивости финансового сектора. Поддержка профессионального роста рынка является ядром этой стратегии. Эта стратегия отражает нашу приверженность переходу к устойчивому финансированию, которое станет эффективным механизмом в борьбе с рисками, связанными с климатом, на систематическом уровне», — заявил глава ЦБА.

Кязымов также отметил, что Азербайджан в этом году примет COP29.

«2024 год знаменует собой «Год солидарности во имя зеленого мира» в Азербайджане. Принятие и проведение COP29 является признанием усилий Азербайджана в решении проблемы изменения климата не только в национальном, но также в региональном и глобальном масштабах. Наша роль в качестве председательства COP29 предоставляет важную возможность привлечь наших международных партнеров к продвижению действий по борьбе с изменением климата на благо нашей планеты. На COP29 будет уделено первоочередное внимание финансам как важнейшему инструменту действий, который поможет нам повысить амбиции. Мы искренне верим, что сотрудничество со Всемирным банком будет способствовать дальнейшему построению более устойчивой экономики не только в Азербайджане, но и во всем регионе", - заключил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.