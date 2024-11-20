Сальвадор конвертировал долг на 1 миллиард долларов для защиты экосистем - министр

БАКУ /Trend/ - Сальвадор завершил крупнейшую в своей истории конвертацию государственного долга на сумму 1 миллиард долларов США для защиты экосистем.

Об этом заявил Министр экологии Сальвадора Фернандо Андрес Лопес Ларрейнага, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Эти средства будут направлены на защиту экосистем, восстановление водных бассейнов и обеспечение водной безопасности страны", - сказал он.

По словам министра, Сальвадор страдает от последствий климатических изменений. Каждый год страна сталкивается с экстремальными гидрометеорологическими явлениями, такими как наводнения, засухи и повышение температуры, что оказывает разрушительное воздействие на инфраструктуру и экосистемы.

"Несмотря на то что Сальвадор производит лишь 0,4 процента от глобальных выбросов парниковых газов, страна страдает от климатических катастроф в значительной степени. С целью адаптации к изменению климата и защиты экосистем, Сальвадор реализует амбициозную стратегию, включая переход к возобновляемым источникам энергии и продвижение электромобильности. Энергетическая матрица страны на 91 процент состоит из возобновляемых источников, и правительство активно инвестирует в зеленые технологии и создание "зеленых" рабочих мест", - отметил он.

По его словам, в рамках своей климатической стратегии Сальвадор разрабатывает рынок углеродных кредитов, который позволит создать экономически выгодные решения для охраны экосистем. В стране также внедряется система раннего предупреждения, позволяющая анализировать климатические риски и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Мы работаем над тем, чтобы каждое наше решение помогало обеспечить устойчивое развитие, которое будет не только противостоять климатическим угрозам, но и создавать новые экономические возможности для наших граждан", - добавил министр.