Из пострадавших в ДТП в Ширване шестеро остаются в больнице

13 марта 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ДТП на территории Ширванского района, в результате которого столкнулись микроавтобус и "KAMAZ", в Ширванскую городскую центральную больницу обратились 13 человек, сообщили во вторник Trend в больнице.

Согласно информации, семерым из обратившихся было назначено амбулаторное лечение.

"Шесть человек помещены в травматологическое отделение больницы. Угрозы их жизни нет", - сказали в больнице.

Напомним, что ДТП произошло сегодня утром.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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Azernews Newspaper
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