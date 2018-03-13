Из пострадавших в ДТП в Ширване шестеро остаются в больнице

БАКУ /Trend/ - В связи с ДТП на территории Ширванского района, в результате которого столкнулись микроавтобус и "KAMAZ", в Ширванскую городскую центральную больницу обратились 13 человек, сообщили во вторник Trend в больнице.

Согласно информации, семерым из обратившихся было назначено амбулаторное лечение.

"Шесть человек помещены в травматологическое отделение больницы. Угрозы их жизни нет", - сказали в больнице.

Напомним, что ДТП произошло сегодня утром.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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