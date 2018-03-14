Миграционная служба Азербайджана применила административные штрафы к 900 лицам

БАКУ /Trend/ - В феврале Государственная миграционная служба Азербайджана приняла 1 585 решений по нарушениям в миграционной сфере иностранцами и лицами без гражданства, в том числе в связи с нарушением требований административного законодательства в Баку и других городах и районах республики, говорится в сообщении службы, распространенном в среду.

Было принято 900 решений по применению административного штрафа и выдворению в административном порядке за пределы страны за нарушение требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, из которых 712 решений - о выдворении из страны, 188 связаны с легализацией проживания на территории страны.

495 из 643 решений, принятых в связи с введением ограничения на въезд в страну, были связаны с применением административного штрафа, с выдворением в административном порядке за пределы страны за нарушение соответствующих требований Кодекса об административных правонарушениях, 148 были связаны с нарушением требований соответствующих статей Миграционного кодекса.

Было принято десять решений в связи с заменой документа на временное или постоянное проживание новым документом и 32 решения в связи с несвоевременным принятием мер по регистрации и снятию с регистрации иностранцев и лиц без гражданства гражданами Азербайджана, предоставившими им место для проживания, или проживающими в Азербайджане иностранцами или лицами без гражданства.

В целом в течение месяца в ГМС поступило 6 421 обращение от иностранцев и лиц без гражданства по поводу продления срока пребывания в стране, выдачи разрешений на временное или постоянное проживание, приема, восстановления или прекращения гражданства, определения гражданской принадлежности и статуса беженца, выдачи и продления срока разрешений на осуществление трудовой деятельности.

Каждое обращение было изучено и приняты решения в соответствии с требованиями азербайджанского законодательства.

В феврале было зарегистрировано 43 338 обращений иностранцев и лиц без гражданства в связи с регистрацией по месту пребывания.

В течение месяца в call-center ГМС поступили 8152 звонка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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