На Баилово в Баку тоже произошел оползень, разрушен один дом

17 октября 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бухтинской улице в поселке Баилово Сабаильского района Баку в пределах зоны риска вновь произошел оползень, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Согласно информации, этому способствовали техногенные причины. В результате оползня полностью разрушен дом №9. На стенах близлежащих домов наблюдаются трещины.

Отметим, что территория находится на высоком склоне (35-40 градусов), где на насыпном, рыхлом грунте были вразброску построены дома. В результате склон оказался перегруженным, его устойчивость ослабла; сюда стекают сточные воды, почва размыта, в связи с чем и произошел оползень. Эта территория всегда считалась зоной, подверженной таким экзогенным процессам, как оползни, обвалы, проседание почвы.

Кроме того, сегодня утром на правой стороне дороги в направлении Бибиэйбата на асфальт посыпались отделочные камни защитной стены. В сообщении отмечается, что это не связано с оползневым процессом.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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