К тушению пожара в Агсуинском районе Азербайджана привлечен вертолет

БАКУ /Trend/ - В горной местности Агсуинского района, на территории села Ханбулаг, начался пожар, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть района.

Из-за гористой местности пожар не удалось быстро локализовать, и на место пожара привлечены вертолет, техника и живая сила МЧС.

В настоящее время проводятся меры по тушению пожара.

Напомним, что это второй уже пожар в районе. Первый произошел в этом месяце на лесном участке села Кендахан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.