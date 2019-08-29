К тушению пожара в Агсуинском районе Азербайджана привлечен вертолет

БАКУ /Trend/ - В горной местности Агсуинского района, на территории села Ханбулаг, начался пожар, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть района.
Из-за гористой местности пожар не удалось быстро локализовать, и на место пожара привлечены вертолет, техника и живая сила МЧС.
В настоящее время проводятся меры по тушению пожара.
Напомним, что это второй уже пожар в районе. Первый произошел в этом месяце на лесном участке села Кендахан.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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