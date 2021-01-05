БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:12 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,4.

Землетрясение произошло на глубине 62 км.

(Текст: Кямаля Сеидова)