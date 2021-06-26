Потушен пожар в Джебраильском районе Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На перевале Гюльлюдже в Джебраильском районе Азербайджана произошел пожар: горела сухая трава и кустарник, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.
Учитывая, что эти территории заминированы, в тушении пожара был задействован вертолет авиаотряда МЧС.
Распространение огня было пресечено, пожар - потушен.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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