Потушен пожар в Джебраильском районе Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На перевале Гюльлюдже в Джебраильском районе Азербайджана произошел пожар: горела сухая трава и кустарник, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

Учитывая, что эти территории заминированы, в тушении пожара был задействован вертолет авиаотряда МЧС.

Распространение огня было пресечено, пожар - потушен.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)