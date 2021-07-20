Пожар в многоэтажке в Баку потушен (версия 2)
Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:54)
БАКУ /Trend/ - Пожар в 16-этажном жилом доме в Наримановском районе Баку потушен, передает во вторник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на короткий номер 112 горячей линии МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в 16-этажном жилом доме в Наримановском районе Баку. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.
Согласно предварительным данным, в шахте здания (с первого по 16 этаж) горела изоляция электрического кабеля.
Удалось предотвратить распространение огня на квартиры.
Сотрудники МЧС эвакуировали из-за задымления трех человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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