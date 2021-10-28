На освобожденной от оккупации территории Агдама обнаружены останки двух человек - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В ходе проведения ООО Körpü-Bina Tikinti земляных работ на освобожденной от оккупации территории Агдамского района были обнаружены останки двух человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В настоящее время в связи с этим Агдамская районная прокуратура проводит расследование.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)