Жители дома в Хырдалане, где произошел взрыв, эвакуированы - МЧС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как ранее сообщалось, на горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как передает Trend со ссылкой на МЧС, сразу после получения информации по вызову были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особого риска.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв, по предварительной версии, произошел в результате утечки газа в квартире, расположенной на третьем этаже третьего блока пятиэтажного дома.

В результате инцидента четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома, на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности. По факту инцидента соответствующими ведомствами проводится проверка.