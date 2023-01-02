В результате взрыва разрушены все квартиры, расположенные на верхнем этаже здания - МЧС

БАКУ /Trend/ - Информация о взрыве поступила сегодня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям и одновременно на горячую линию "101" Государственной службы пожарной охраны в 15:53.

Как передает Trend, об этом в понедельник сказал журналистам на месте происшествия заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны МЧС Акбар Новрузов.

По его словам, к месту происшествия незамедлительно были привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны Бинагадинского района, а также спасатели Службы спасения особого риска.

"В результате взрыва все квартиры, расположенные на верхнем этаже многоэтажного жилого дома, были разрушены, один человек погиб, двое получили ранения. Относительно причин взрыва оперативно-следственные группы как МЧС, так и правоохранительных органов проводят расследование на месте происшествия. Дверь квартиры на нижнем этаже, а также двери лифтов были полностью повреждены, а в лестничных клетках на путях эвакуации появились трещины. В настоящее время сложно сказать, в какой именно квартире произошел взрыв. Потому что все квартиры разрушены. После расследования станет известно, где именно произошел взрыв. По имеющейся у нас информации, взрывная волна выбросила одного человека. Скорее всего, этот человек находился в квартире, где произошел взрыв. В здании работают как наши сотрудники, так и другие связанные с расследованием лица", - сказал он.