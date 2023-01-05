В Шамкире в пункт обмена валюты брошена граната, двое раненых

БАКУ /Trend/ - В Шамкире на территории под названием "Базар" в пункт обмена валюты брошена граната, два человека ранены. Раненые были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает в четверг Trend.

Как сообщил Trend в четверг в связи с инцидентом главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Шамкирского районного отдела полиции.

"В настоящее время уточняется количество и состояние раненых. Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)