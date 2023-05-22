БАКУ /Trend/ - Стали известны имена погибших во время тяжелого ДТП на дороге Баку-Шамахы.

Как сообщили в понедельник Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сегодня утром в результате ДТП на дороге в районе поселка Джанги Гобустанского района перевернулся автомобиль марки "Kia", погибли пять человек - Магеррам Самедов, 1990 года рождения, Амрах Нуриев, 2000 года рождения, Шабнам Самедов, 1997 года рождения, Самая Талыбова, 2006 года рождения и 1 несовершеннолетний.

По факту ДТП проводится расследование.