ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обнародовало информацию об аварии на железной дороге Марабда-Карцахи

БАКУ /Trend/ - Сотрудник Грузинского филиала ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Руслан Садыгов погиб в результате схода с рельсов маневрового тепловоза во время ремонтно-восстановительных работ на участке Триалети-Цалка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, проходящая по территории Грузии, сообщили в субботу Trend в ЗАО.

"С сожалением отмечаем, что, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти жизнь нашему сотруднику не удалось. Приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего, а его родным желаем терпения. Состояние здоровья остальных членов экипажа маневрового тепловоза в норме, больше никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Причины аварии выясняются.