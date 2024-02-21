МИД Азербайджана прокомментировал задержание Кямиля Зейналлы в России

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Москве задержан известный азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы.

Как сообщил в среду Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, вопрос находится на контроле посольства Азербайджана в России.

"Гражданину оказывается соответствующая консульско-правовая помощь. Если появится дополнительная информация, она будет доведена до сведения общественности", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Отметим, что Кямиль Зейналлы сообщил о задержании в Москве в своем аккаунте в Instagram. K.Зейналлы заявил, что был задержан и доставлен в отделение полицией в московском аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку. Он отметил, что по словам сотрудников российской полиции, его задержали по причине объявления его Арменией в международный розыск.

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