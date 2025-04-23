Задержанный в Азербайджане гражданин России экстрадирован в свою страну

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Савлатова Сотима Зухуровича, 1997 года рождения.

Об этом в среду сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Савлатов, находившийся в международном розыске, обвиняется в совершении преступления, связанного с самовольным оставлением воинской части или места службы военнослужащим, проходящим службу по призыву или контракту в период мобилизации либо военного положения на территории Российской Федерации, а также в неявке на службу в течение более одного месяца без уважительных причин.

В январе текущего года он был установлен и задержан на территории Азербайджана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана был передан сегодня в компетентный орган Российской Федерации.

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