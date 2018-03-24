Хикмет Гаджиев: Комментарии представителя МИД Армении день ото дня все более непрофессиональны

24 марта 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комментарии представителя МИД Армении день ото дня приобретают все более непрофессиональный характер. Об этом в субботу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна о Сарсангском водохранилище.

«Они лишены каких-либо серьезных и обоснованных доводов в защиту политики Армении, которая направлена на сохранение статус-кво, основанного на оккупацию. Интересно, кого они пытаются обмануть своей недальновидной политикой? Более чем очевидно, что только и только армянский народ», - отметил Гаджиев.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter, что Армения продолжает удерживать азербайджанские земли, включая территорию, где находится Сарсангское водохранилище, под оккупацией и проводит политику экологического терроризма и преднамеренного загрязнения рек.

«Необходимо осудить и остановить политику экологического терроризма Армении», - отметил он.

Напомним, что Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на реке Тертер на высоте 726 метров над уровнем моря. С 1992 года водохранилище находится под контролем армянских вооруженных сил. За более чем 20-летнюю армянскую оккупацию технические сооружения и оборудование Сарсангского водохранилища из-за отсутствия техобслуживания пришли в аварийное состояние. Вероятность разрушения водохранилища в результате неисправности, стихийного бедствия или диверсии крайне велика, и в настоящее время это представляет реальную угрозу для Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Кямаля Сеидова)

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