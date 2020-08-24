Вести о победах армии Азербайджана вскоре будут доноситься из Шуши и Ханкенди — депутат

Нагорно-карабахский конфликт 24 августа 2020 14:27 (UTC+04:00)
Вести о победах армии Азербайджана вскоре будут доноситься из Шуши и Ханкенди — депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня Вооруженные силы Азербайджана - сильнейшая армия на Южном Кавказе, оснащенная современной военной техникой. Как оккупационное армянское правительство, так и мировая общественность стали очевидцами мощи азербайджанской армии, которая наносила сокрушительные удары агрессору в течение четырех дней апрельских сражений 2016 года, а затем в июле 2020 года решительно пресекла попытку армян нарушить государственную границу.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев.

Депутат отметил, что правительство Армении, долгие годы продолжающее свою агрессивную политику, прилагает все усилия, чтобы оправдать свои действия. Последние события вновь показали, что страна - оккупант потерпела полное поражение как на военной, так и на международной арене.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обратив внимание на основную цель агрессивного государства, заявил: "Нанеся врагу очередной сокрушительный удар, мы вновь увидели, насколько они беспомощны и не уважают даже самих себя. Они немедленно обратились в Организацию Договора по коллективной безопасности – ОДКБ, членами которой являются, попросили у них помощи. Я говорил, еще раз хочу сказать: ОДКБ не имеет и не может иметь никакого отношения к этому. Потому что Армения – агрессор. Их основная цель заключалась именно в этом – спровоцировать конфликт на государственной границе, а затем обвинить в этом Азербайджан и попросить военной помощи у ОДКБ."

События в Товузе еще раз показали, что азербайджанцы как в Азербайджане, так и за его пределами, однозначно поддерживают и доверяют своему Президенту и Верховному главнокомандующему. Все объединились во имя общей идеи и поддержали главу государства для защиты наших земель. Единство азербайджанского народа, его сплоченность вокруг Верховного главнокомандующего, безоговорочная поддержка и любовь к армии еще больше потрясли Армению. Они еще раз осознали, что Азербайджан не забыл свои исконные земли, и сердце каждого азербайджанца бьется с Нагорным Карабахом.

Не отказавшееся от своей агрессивной сущности армянское правительство, 23 августа в 05:45 попыталось совершить провокацию в направлении Геранбойского района линии фронта. Наши храбрые военнослужащие, бдительно охраняющие Родину, немедленно пресекли коварные намерения диверсионно-разведывательной группы ВС Армении и эскалацию на линии фронта. Пленение в ходе боя командира армянской диверсионной группы, по данным предварительного допроса - старшего лейтенанта Гургина Альберяна, вновь продемонстрировало бдительность и профессионализм героической азербайджанской армии.

Вести о победах славной азербайджанской армии, которая день ото дня наращивает мощь, вскоре будут доноситься из оккупированного Карабаха, Шуши и Ханкенди", - сказал Нагиф Гамзаев.

Напомним, что около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении попыталась совершить провокацию в направлении Геранбойского района фронта. В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, противник был вынужден отступить, неся потери. В ходе боя командир армянской диверсионной группы, по данным предварительного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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