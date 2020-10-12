Главред Day.az: Армения хочет спровоцировать Азербайджан на ответные удары и втянуть в конфликт ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Азербайджану сегодня приходится воевать против фашистского режима, руководящего Арменией.

Как сообщает Trend, об этом "Вестнику Кавказа" сказал главный редактор Day.az Эмин Алиев, комментируя ракетную атаку ВС Армении на Гянджу, в результате которой погибли 9 мирных жителей.

"По сути, атака на Гянджу показывает сущность тех, с кем мы сейчас ведем боевые действия, насколько вероломны наши противники, насколько чуждо им все человеческое. В первую Карабахскую войну неоднократно были подобного рода инциденты, к примеру, Шуша была оккупирована на следующий день после заключения Тегеранского соглашения о перемирии", - сказал Эмин Алиев.

Тем самым, отметил он, история с атаками на мирное азербайджанское население повторяется.

"Что касается нынешней атаки, я более чем уверен, что это очередная провокация Еревана, который таким образом пытается по-прежнему спровоцировать Азербайджан на нанесение непропорционального ответа. Именно поэтому, как только что заявил в Twitter Президент Ильхам Алиев, удар был нанесен из города Варденис, то есть с территории Республики Армения. Подобного рода атаки происходят уже не первый раз. Цель простая – спровоцировать наши Вооруженные силы на удар по территории Республики Армения, чтобы выставить себя жертвой и втянуть в этот конфликт ОДКБ. Мы же помним заявления Владимира Владимировича Путина о том, что Россия готова выполнять свои союзнические обязательства перед Республикой Армения в рамках соглашения ОДКБ, но бои идут не на территории Республики Армения. Поэтому они и стреляют со своих земель, чтобы втянуть Россию в войну", - пояснил Эмин Алиев.

Удар по мирным жителям Гянджи он охарактеризовал как военное преступление и подлость.

"Удар был нанесен, несмотря на заключенное перемирие. Таким образом, лидеры армянской стороны, я имею в виду Никола Пашиняна, его марионетку на оккупированных землях Араика Арутюняна и прочих их деятелей, еще раз показали, что Азербайджану приходится воевать не с достойным противником, не с воинами, а с лицемерами, фашистами и подонками, которые способны на следующую ночь после 10-часовых переговоров, где они буквально умоляли о перемирии, нанести удар по спящим людям, по детям. Погибли 9 человек, почти 40 ранены, в том числе множество детей. Это обычные мирные жители, вчера они легли спать, а сегодня проснулись от того, что на их дом упала ракета", - обратил внимание главный редактор Day.az.

Он отметил, что как бы армянские официальные власти ни опровергали свою вину, как бы ни отрицали факт удара, уйти от ответственности им не удастся.

"С одной стороны, я уверен, что наше государство и наши вооруженные силы не отреагируют на провокацию так, как желает Ереван. С другой стороны, я точно так же уверен, что армянские вооруженные силы в самое ближайшее время получат максимально достойный ответ от азербайджанской армии, которая не оставит подобные преступления без ответа", - добавил Эмин Алиев.

Он подчеркнул, что происходящее укладывается в стандартную тактику преступной власти в Ереване.

"С 90-х мы видим одно и то же. Во-первых, Ереван максимально тянет время, устраивает переговоры, но затягивает их, пользуясь этим временем для того, чтобы перегруппироваться, подтянуть военные резервы, усыпить бдительность Баку. Расчет понятен: заключая перемирие, Азербайджан полагает, что делает это с цивилизованными людьми, а не фашистами, соглашается на то, что нужно забрать погибших, обменяться пленными, вылечить раненых – это же вопрос гуманизма, – но тут же получает удар по мирному населению, потому что руководству Армении на гуманизм плевать. За 30 лет мы не раз сталкивались с подобным, к сожалению», - сказал он, заключив, что настало время положить конец этому фашизму на Южном Кавказе.