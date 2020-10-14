Мэр города Тират-Кармель направил письмо поддержки главе ИВ Гянджи

БАКУ /Trend/ - Мэр города Тират-Кармель (Израиль) Арье Таль направил письмо поддержки главе Исполнительной власти Гянджи Азербайджанской Республики Ниязи Байрамову, сообщает в среду Trend.

В письме говорится:

«В эти тяжелые для всего азербайджанского народа дни я выражаю нашу поддержку в справедливой борьбе Азербайджанской Республики за освобождение своих земель, незаконная оккупация которых 30 лет назад стала причиной появления около миллиона беженцев.

За все эти годы оккупация 20% территорий страны принесла азербайджанскому народу много скорби, крови и страданий.

Мы, граждане Израиля, сочувствуем азербайджанскому народу. Потери среди военнослужащих и мирных жителей - это большая трагедия.

Израиль и Азербайджан уже много лет связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства, а сотни тысяч граждан Израиля - выходцев из Азербайджана, сохраняют в своих сердцах духовную связь между нашими народами.

Мы слышали, что Гянджа подверглась варварскому ракетному обстрелу вчера ночью в период гуманитарного режима прекращения огня. Это верх цинизма и лицемерия. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в ходе боев и атак на мирное население, желаю скорейшего выздоровления всем раненым.

Желаю Азербайджанской армии скорейшей Победы.

В этот тяжелый период наши сердца с Вами!

В июле 2015 года мы приезжали к Вам в Мингячевир и никогда не забудем нашу встречу, ваше теплое гостеприимство и прием. В январе 2018 года мы встретились у нас в Тират-Кармеле. Мы надеемся, что встретимся, иншааллах, еще раз в будущем, дабы еще больше укрепить отношения между нашими городами».