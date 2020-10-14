Информационная война, которую пытается вести Армения против Азербайджана, не выдерживает никакой критики - украинский военный обозреватель (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Информационная война, которую пытается вести Армения против Азербайджана, не выдерживает никакой критики.

Об этом сказал A•shot NEWS 2 украинский военный и политический обозреватель Алексей Арестович.

«Я сейчас меньше верю армянской стороне. Потому, что информационная война, которую они пытаются вести, не выдерживает никакой критики. Я внимательно слежу за сообщениями сторон в этом конфликте. С армянской стороны я пока не нашел ни одного правдивого сообщения», - сказал он.

Trend представляет видеозапись интервью Арестовича: