Глава Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России направила обращение Президенту РФ

БАКУ/Trend/ - Глава Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыгова направила обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый Владимир Владимирович!

В связи с трагическими событиями, происходящими на моей исторической родине, когда на глазах у всей мировой общественности вооруженные силы Армении бомбят и обстреливают ракетами густонаселенные мирные города Азербайджана, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура, когда в отдельных программах российского телевидения проводится очернение и извращение позиции Азербайджана, ведущего справедливую борьбу (на основе международного права) за освобождение оккупированных Арменией азербайджанских земель, считаю своим гражданским долгом обратиться к Вам, как президенту Российской Федерации, страны, активно участвующей в работе Минской группы ОБСЕ.

Меня, как и большинство моих соотечественников, крайне беспокоит разнузданная пропаганда проармянских т. н. экспертов, которые, будучи враждебно настроены против Азербайджана, намеренно замалчивают обстрелы азербайджанских городов, находящихся вне зоны боевых действий, в результате которых гибнут дети, женщины, старики, или искажают факты, относящиеся к азербайджанской стороне в данном конфликте. Эти действия ряда российских СМИ по открытой поддержке сепаратизма идут вразрез с интересами России и озвученной Вами миротворческой позиции.

Вместе с тем, Армения, грубо попирая свои обязательства по Женевской Конвенции, также инициирует привлечение представителей армянской диаспоры России к участию в военных действиях на территории Азербайджана, оказанию финансовой и политической поддержки незаконному режиму Нагорного Карабаха. При этом армянской стороной нарушаются условия режима гуманитарного прекращения огня, достигнутого, прежде всего, благодаря Вашим усилиям.

Мы, российские азербайджанцы, высоко ценим Ваше пристальное внимание к происходящему на азербайджанских землях, всемерно поддерживая Ваши усилия, направленные на справедливое разрешение этого конфликта на основе международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики. Но нас очень тревожат непрекращающиеся попытки прозападного режима Армении втянуть Россию в военные действия, чтобы развязать на Южном Кавказе крупномасштабную войну и перенести конфликт на территорию самой России. Тем самым, официальный Ереван в лице соросовского ставленника Н. Пашиняна, открыто поддерживающий нацистских пособников, сепаратистов и ярых националистов, проводящий оголтелую политику оккупации чужих земель, фактически ведет откровенную антироссийскую политику, стремясь противостоять Вашим усилиям по мирному урегулированию сложившейся ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Мы, азербайджанцы России – граждане нашего многонационального государства — не только надеемся, но и убеждены, что Вы, Владимир Владимирович, благодаря Вашей взвешенной и объективной позиции, сумеете поспособствовать справедливому разрешению этого многолетнего противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта с учетом вывода оккупационных сил Армении за пределы международно-признанных границ Азербайджана, согласно принятым резолюциям Совета Безопасности ООН", - говорится в обращении.