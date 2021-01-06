Два села Агдамского района полностью разминированы

БАКУ /Trend/ - Полностью разминированы два села Агдамского района - Агдамкенд и Сарыджалы.

Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительной власти Агдамского района.

В ИВ отметили, что сейчас работы по разминированию идут в селах Гияслы и Шахбулаг.

Напомним, что Агдамский район был освобожден от оккупации 20 ноября 2020 года. Работы по разминированию ведутся специалистами Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и МЧС России.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)