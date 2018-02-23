Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики – Дня независимости. Уверен, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов. В этот знаменательный день передаю вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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