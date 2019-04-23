Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Азербайджаном и ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Соглашения по 43-й сессии Комитета по всемирному наследию между правительством Азербайджана и Организацией по образованию, науке и культуре ООН (ЮНЕСКО).
Соглашение было подписано 27 марта 2019 года в Париже.
После того, как утвержденное указом Соглашение вступит в силу, министерство культуры Азербайджана обеспечит исполнение его положений.
МИД поручено уведомить ЮНЕСКО о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
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