Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Азербайджаном и ЮНЕСКО

23 апреля 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Соглашения по 43-й сессии Комитета по всемирному наследию между правительством Азербайджана и Организацией по образованию, науке и культуре ООН (ЮНЕСКО).

Соглашение было подписано 27 марта 2019 года в Париже.

После того, как утвержденное указом Соглашение вступит в силу, министерство культуры Азербайджана обеспечит исполнение его положений.

МИД поручено уведомить ЮНЕСКО о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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