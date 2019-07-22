Президент Ильхам Алиев: Прибытие товарного поезда из Китая в Азербайджан - показатель хороших перспектив сотрудничества в экономической, транспортной сферах (версия 2)

22 июля 2019 16:54 (UTC+04:00)

Изменен заголовок (первая версия опубликована в 15:18)

БАКУ /Trend/ - Прибытие товарного поезда из Китая в Азербайджан - показатель хороших перспектив сотрудничества в экономической, транспортной сферах.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в понедельник делегацию во главе с руководителем отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Суном Тао, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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