Фикрет Годжа награжден орденом "Истиглал" - распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Фикрета Гёюш оглу Годжаева (Фикрет Годжа) орденом "Истиглал" за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Лента новостей
Свадьба с участием лиц, которые сами должны быть примером для общества, вызывает сожаление - депутат
Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана
Издан совместный труд Эльхана Алескерова и Намика Алиева «Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО)
Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО)
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО)
Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны - депутат
Обнародованы правила использования страховых резервов в рамках обязательного медицинского страхования
В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме