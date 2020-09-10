Генпрокуратура Азербайджана: Два армянских офицера объявлены в международный розыск

БАКУ /Trend/ - Два армянских офицера объявлены в международный розыск, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Провокации, совершаемые в последние месяцы на фронте армянской стороной, говорят о том, что страна-агрессор не только не хочет продолжать переговоры, а наоборот, всячески вновь пытается обострить ситуацию.

Периодические нападения провокационного характера армянской стороны срывают мирный процесс, носят характер открытого неуважения к нормам и принципам международного права, а также к резолюциям и решениям СБ ООН.