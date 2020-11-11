Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Я награжу наших военнослужащих, проявивших героизм на поле боя и в тылу за все эти 44 дня, а также до и после этого. Соответствующее указание уже дано. Я уже дал указание и хочу заявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. Эти ордена и медали будут вручены военнослужащим и гражданским лицам, отличившимся именно в Отечественной войне. И названия этих орденов и медалей я предложил. Считаю, что эти названия понравятся и вам, и азербайджанскому народу»,- отметил глава государства.