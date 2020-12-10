Если армянский народ сделает выводы из событий в Карабахе, это приведет к началу новой эры в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Власти Армении расходовали ресурсы народа, чтобы удерживать азербайджанские земли под оккупацией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, выступая на Параде Победы в Баку, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Ждем от Армении решительных шагов. Хотим, чтобы армяне избавились от гнета диаспоры, демонстрировали вместо враждебности добрососедские отношения. Если армянский народ сделает выводы из событий, произошедших в Карабахе, это приведет к началу новой эры в регионе", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.