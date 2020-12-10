Верю, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева продолжит писать летопись - Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Верю, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева продолжит писать летопись.

Об этом, выступая на Параде Победы в Баку, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в четверг Trend.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном: «Турция всегда руководствовалась в отношениях с Азербайджаном девизом великого лидера Гейдара Алиева «одна нация, два государства», словами Мустафы Кемаля Ататюрка "печаль Азербайджана – наша печаль, а его радость – наша радость". 30-летняя оккупация Карабаха была раной для Турции. И сегодня мы вместе отмечаем освобождение Карабаха. Мы очень горды быть вместе с вами в этот торжественный день. Выражаю признательность моему дорогому брату Президенту Ильхаму Алиеву за приглашение и гостеприимство. Да упокоит Аллах души шехидов 44-х дневной войны, и желаю исцеления раненым».

(Текст: Кямаля Сеидова)