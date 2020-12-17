Запад должен направить основное внимание на поддержку мира в регионе – посол Элин Сулейманов (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:49)
БАКУ /Trend/ - Страны Запада должны направить основное внимание на поддержку усилий по устойчивому миру в регионе.
Об этом посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал в интервью радиопередаче известного канала "FOX News", сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана.
В интервью посол рассказал об успешной контроперации Азербайджана в ответ на военные провокации Армении, возвращении территорий страны, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией.
Сулейманов отметил, что контроперация была проведена в пределах международно признанных границ Азербайджана. До внимания было доведено, что, освободив свои оккупированные территории, Азербайджан выполнил четыре резолюции СБ ООН, требующих вывода оккупационных сил с азербайджанской территории. Он добавил, что в настоящее время идет восстановление территорий, полностью разрушенных в результате армянской агрессии.
Сулейманов выразил надежду на налаживание экономического и социального сотрудничества между Азербайджаном и Арменией, и в целом на возрождение региона.
Он отметил, что экстремистские идеологии, мнения не принесут никакой пользы региону.