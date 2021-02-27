Пресс-конференция Президента Азербайджана сыграла большую роль в донесении правды о стране, новых реалиях в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Пресс-конференция Президента Ильхама Алиева для местных и зарубежных СМИ состоялась в очень важный для азербайджанского народа день - 26 февраля, в годовщину Ходжалинского геноцида.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса Шахин Исмайлов.

Депутат отметил, что в ходе пресс-конференции было затронуто много важных вопросов, глава государства вновь продемонстрировал позицию Азербайджана, назвал конкретные направления в связи с будущим развитием государства и региона.

«Глава государства проинформировал представителей зарубежных медиа о фактах вандализма, совершенного армянами в регионе, и эта информация поможет расширить географию распространения правды о событиях в Ходжалы. Также был направлен месседж исламским государствам, который заключается в том, что страна, оскорбившая ислам, превратив мечети в хлев, не может быть другом исламских государств. Президент Азербайджана коснулся и будущего развития региона. Он еще раз заявил, что Азербайджан - сторонник мира в регионе и прилагает все усилия для его укрепления», - сказал Исмайлов.

Депутат подчеркнул большое значение пресс-конференции с точки зрения донесения до мира правды об Азербайджане, новых реалиях, сложившихся в регионе.

Напомним, что 26 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ, которая продолжалась более четырех часов. Глава государства ответил почти на 50 вопросов 35 медиа-структур. Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы журналистов на четырех языках - азербайджанском, турецком, английском и русском.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)