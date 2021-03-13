В повестку предстоящего заседания Милли Меджлиса внесены изменения
БАКУ /Trend/ - В повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, намеченного на 16 марта, внесены изменения, сообщает в субботу Trend.
В повестку заседания, на котором планируется обсудить отчет о деятельности Кабмина за 2020 год, также включен законопроект "О назначении заместителей председателя и аудиторов Счетной палаты".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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