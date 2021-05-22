Cостоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Беларуси
БАКУ /Trend/ - 22 мая состоялся телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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