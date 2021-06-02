Находящиеся под арестом армянские боевики не жаловались на условия содержания - омбудсмен Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Находящиеся под арестом армянские боевики не жаловались на условия содержания.

Об этом сказала в среду Trend уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, которая провела встречу в рамках судебного процесса в Ясамальском районном суде с армянскими боевиками Мкртычяном Людвиком и Хосровяном Алешей, пытавшими азербайджанских пленных в Карабахе.

«Независимо от языка, религии, национальности и тяжести совершенного преступления, мы встречаемся с каждым лицом, содержащимся на территории Азербайджана. Сегодня я встретилась с содержащимися под стражей армянскими боевиками. В ходе встречи они сказали, что не сталкивались с бесчеловечным обращением в местах содержания. Условия их содержания нормальные. Они сообщили, что довольны условиями содержания, обращением, питанием и медицинскими услугами. По их желанию им предоставлены адвокаты и переводчик. Никаких жалоб у них нет. Отвечая на вопросы судьи, они сказали, что согласны с предъявленными им обвинениями», - сказала Алиева.

Омбудсмен отметила, что, помимо этих лиц, она встретилась и с другими армянами, содержащимися в Азербайджане.

«Мы трижды встречались с ними и постоянно контролируем условия их содержания», - сказала Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)