Компании Пакистана обладают потенциалом для инвестирования в освобожденные земли Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Пакистанские компании обладают потенциалом для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам посол Пакистана в Баку Билал Хайе.

«Азербайджан официально пригласил компании из дружественных стран инвестировать в освобожденные территории. Мы хотели бы видеть пакистанские компании в числе активно инвестирующих и участвующих в реконструкции этих земель», - отметил дипломат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)