Информационный портал EastWestStream.com – достаточно эффективный ответ в эпоху гибридных войн – глава CBC (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Информационный портал EastWestStream.com – достаточно эффективный ответ в эпоху гибридных войн.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе презентации платформы EastWestStream.com, совместного проекта АМИ Trend и ТАСС, сказал руководитель телеканала CBC Вугар Халилов.

По его словам, это событие можно охарактеризовать как сильный гибридный ход.

«Представленная платформа – это еще один успех информационной стратегии, которая предусматривает все нюансы нарастающих изменений на Южном Кавказе. Сегодня, как и прежде, главная функция журналистики – это проверка и беспристрастное изложение фактов», – сказал руководитель СВС.

Вугар Халилов отметил, что 44-дневная Отечественная война за освобождение Карабаха от оккупации и освещение этих событий показали, как важно разоблачать ложь и доносить правду до аудитории.

«Вспоминается 19-20 января 1990 года, когда в Баку были введены танки, чтобы спасти разваливающийся советский режим. Азербайджан тогда находился в информационной блокаде. Эту блокаду смог разрушить общенациональный лидер Гейдар Алиев. 30 лет спустя, в период Второй Карабахской войны, весь мир почти каждый день слышал победный голос Верховного Главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева. Президентом Азербайджана было дано более 30 интервью мировым СМИ, каждое из которых являлся президентским мастер-классом», – подчеркнул он.

«Глава государства не раз подчеркивал, что необходимо расширить выход на международное информационное пространство, чтобы иметь возможность немедленно доводить важную информацию до ведущих медиа-структур и в целом до мировой общественности. Это очень важно в наше время», – подчеркнул Вугар Халилов.

В заключение глава CBC добавил, что сегодня Азербайджан, сохраняя ценности мультикультурализма, предлагает миру сильный и открытый для сотрудничества регион.