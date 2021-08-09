МИД Греции выразил признательность Азербайджану
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Греции выразило признательность Азербайджану за поддержку страны в связи с масштабными лесными пожарами, передает Trend со ссылкой на Twitter внешнеполитического ведомства страны.
Отметим, что в Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра местами поднимался до отметки 47 градусов.
Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров. В настоящий момент греческие пожарные борются с 154 очагами природных пожаров, а за последние сутки в стране образовалось еще 98 новых очагов возгорания.
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