МИД Греции выразил признательность Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Греции выразило признательность Азербайджану за поддержку страны в связи с масштабными лесными пожарами, передает Trend со ссылкой на Twitter внешнеполитического ведомства страны.

Отметим, что в Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра местами поднимался до отметки 47 градусов.

Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров. В настоящий момент греческие пожарные борются с 154 очагами природных пожаров, а за последние сутки в стране образовалось еще 98 новых очагов возгорания.