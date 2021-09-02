Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в Гяндже (ФОТО)

ГЯНДЖА /Trend/ - Поездки представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура в Азербайджан продолжаются, и сегодня они находятся в Гяндже, сообщает в четверг Trend.

Участники поездки посетили район города, где в результате армянского террора погибли мирные жители и есть большие разрушения.

Они были проинформированы о ночных ракетных обстрелах Арменией города Гянджа в период второй Карабахской войны, во время которого погибли 26 и были ранены 142 мирных жителя города. Гражданским объектам, историко-культурным памятникам, транспортным средствам в городе был нанесен крупный ущерб.

Отметим, что в поездке участвуют журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

(Автор: Вугар Иманов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)