На российском сайте закупок устранена провокация против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На сайте Единой информационной системы России в сфере закупок устранена техническая ошибка, из-за которой Азербайджан выразил протест России, сообщает Trend.

Место, по которому был объявлен тендер на обслуживание военного городка российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана, обозначено как территория, расположенная за пределами Российской Федерации.

Отметим, что Азербайджан выразил протест России по дипломатическим каналам в связи с указанием так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» на официальном сайте Единой торговой информационной системы России (zakupki.gov.ru) в информации об объявлении тендера на обслуживание временно размещенных на территории Азербайджана миротворцев.

До сведения противоположной стороны было доведено, что подобная ошибочная информация не соответствует духу дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.