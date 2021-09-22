Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана расчистили от мин более 11 900 га освобожденных территорий (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Инженерно-фортификационные подразделения азербайджанской армии совместно с военными саперами Турции расчистили от мин более 11 900 га освобожденных территорий Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Проводится разминирование дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в распоряжение инженерно-сапёрных подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях, передана техника "MEMATT" (механическое оборудование для разминирования) производства компании "ASFAT", подведомственной министерству национальной обороны Турции. Эта техника была задействована в работах по очистке населенных пунктов Азербайджана и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"На освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями на сегодня было очищено от мин более 11900 гектаров. В целом, утилизировано более 16 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В настоящее время на освобожденных территориях продолжаются мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова)