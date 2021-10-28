Азербайджан улучшил позиции в Global Firepower Index

БАКУ /Trend/ - Global Firepower (GFP) опубликовал рейтинг Global Firepower Index за 2021 год. Азербайджан в нем занял 63-ю позицию среди 138 стран, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что в прошлой версии рейтинга Азербайджан занял 64-е место.

Что касается других стран Южного Кавказа, то Грузия в обновленной версии Global Firepower Index заняла 92-ю, а Армения – 100-ю позицию.

При составлении рейтинга учитываются 50 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны.

В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.

(Редактор: Константин Шапиро)