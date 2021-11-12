Россия заинтересована в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией - Дмитрий Солонников

БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в пятницу в ходе встречи российских экспертов и депутатов с молодежью и "круглого стола" в Российском информационно-культурном центре в Баку.

По его словам, Россия прикладывает много усилий для урегулирования вопроса демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

«Кроме того, особое внимание уделяется разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе. В этом вопросе мы видим интерес ряда стран, кроме Азербайджана и России. Здесь проявляют интерес и Турция, Иран и некоторые другие страны», - добавил он.

Как отметил Солонников, Россия и Азербайджан наладили стратегическое сотрудничество в сфере энергетики.

«В этом направлении наши страны имеют много общего, и я надеюсь, что в будущем эти отношения будут только укрепляться», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)