Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор - это проект, который объединит и тюркский мир, и Европу, и наших соседей

БАКУ/Trend/ - Итоги Второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона. В том числе, считаю, что открытие Зангезурского коридора откроет новые возможности для всего региона с транспортной точки зрения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Надеюсь, что Армения, потерпевшая поражение из-за своей агрессивной политики, рано или поздно поймет, что ее территориальные претензии к какой-либо стране не принесут им ни пользы, ни чести. Надеюсь, что в ближайшем будущем территориальным притязаниям Армении как к Турции, так и к Азербайджану будет положен конец. Иначе они могут оказаться в еще более худшем положении. Зангезурский коридор - это проект, который может объединить и тюркский мир, и Европу, и наших соседей, и сегодня идет активная работа над реализацией этого проекта», - отметил глава государства.