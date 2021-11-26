Переговоры в Сочи: чего ожидать Азербайджану? – АНАЛИЗ

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 26 ноября в Сочи состоится встреча президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, на которой ожидается обсуждение ряда вопросов, в том числе по открытию коммуникаций, делимитации и демаркации границ. Сам факт проведения встречи в Сочи говорит о том, что Ереван, наконец, смирился с новой реальностью. В этом плане ожидания очень высоки. Сочинская встреча - это продолжение подписанного в прошлом году акта о капитуляции, принуждение Армении поступать в соответствии с условиями, выдвигаемыми Азербайджаном, принятие реалий, сложившихся в результате победы азербайджанской армии.

По мнению опрошенных Trend экспертов, переговоры лидеров трех стран в Сочи позволят продвинуться в важнейших вопросах поствоенного периода, в том числе в таких как делимитация и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией.

В частности, известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко считает, что встреча в Сочи принесет конкретные результаты. "Я считаю, что конкретные результаты может дать только встреча в Сочи. Процесс, который находится в треугольнике Баку-Ереван-Москва, кажется мне очень перспективным", - отметил он.

Касательно тем, которые, как ожидается, будут обсуждаться во время этой встречи, Шевченко подчеркнул, что делимитация границ является важнейшей темой. "Некоторое время назад, когда были трагические события на армяно-азербайджанской границе, тогда погибли люди, я написал в своем телеграм-канале, что если Армения будет так по-прежнему себя вести, то заплачет по Зангезуру так же, как плачет по Карабаху. Там была бурная реакция. Но это же правда. Война ничего хорошего не принесет для армян", - сказал Максим Шевченко.

В свою очередь,американский эксперт Питер Тейс отмечает, что участие в трехсторонней встрече глав Азербайджана, России и Армении - огромный шаг вперед.

По его словам, в последнее десятилетие Армения демонстрировала пример плохого управления страной, и участие в трехсторонней встрече в Сочи - шанс для страны прервать череду неудачных решений.

"Армения должна строго придерживаться международного права, договориться о мирном соглашении с Азербайджаном и изучить дальнейшие возможности сотрудничества в области торговли и коммерции с Азербайджаном", - подчеркнул Тейс.

По его словам, предстоящая встреча имеет еще один очень важный политический момент, а именно обсуждение статуса заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, что имеет особое значение для дальнейшего развития региона.

Как сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, данная встреча призвана подтвердить приверженность положениям, которые работают сегодня.

"Будет именно сверка часов, которую проводят периодически, если речь идет о сложном и длинном пути. И этот тезис доказывает именно тот факт, что Армения долго сопротивлялась встрече. Ереван, по всей видимости, пытался использовать излюбленную тактику забалтывания проблемы с одновременной истерикой на тему ущемленных прав. Вся внутренняя армянская политика много лет держится на нагнетании националистической риторики. Мол, мы все должны сплотиться перед угрозой превосходящего внешнего противника, весь мир против нас, но мы должны выстоять и так далее в том же духе. Но то, что хорошо для внутренней аудитории, неприемлемо в большой международной политике", - подчеркнул Иванов.

По мнению заместителя директора российского Института политических исследований Дарьи Гревцовой, Пашинян боится предстоящей встречи в Сочи, поскольку будут затронуты очень острые и болезненные для армян вопросы.

"Армения пыталась всеми способами избежать этой встречи. Одной из тем, затронутых на предстоящей встрече, станет вопрос демаркации и делимитации границ. Скорее всего, будет создана рабочая группа, которая начнет заниматься этим вопросом более активно, чтобы Армения уже не смогла отодвинуть его в сторону. Еще один вопрос, который может быть затронут в Сочи, - это Зангезурский коридор", - отметила она.

Дарья Гревцова также полагает, что в ходе встречи всеми сторонами будет поддержана приверженность выполнению соглашений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Заставить премьер-министра Армении Никола Пашиняна сесть за стол переговоров - это результат решительной и принципиальной политики Азербайджана. Пашинян вынужден был принять реалии, сложившиеся в регионе. Руководство Армении осознало, что угрожать Азербайджану военной риторикой не следует, наоборот, подобные провокации могут принести Армении больше вреда. Ведь у нее нет иного пути, кроме как пойти на переговоры. Азербайджан заставил Армению принять свои условия. Диктующей стороной на встрече является Азербайджан.

Ожиданий от встречи в Сочи много. Все надежды Армении, которые она возлагала на изменение реалий, сложившихся после Второй Карабахской войны, рухнули, поэтому официальный Ереван вынужден пойти на переговоры на неизменных условиях Азербайджана и выполнить взятые на себя обязательства. На Сочинской встрече у Армении нет иного выхода, кроме принятия сложившихся реалий, поэтому ожидания от встречи большие. Интенсивность встреч имеет важное значение с точки зрения подписания мирного договора.

Отдел политики АМИ Trend